Avião cai e deixa 7 mortos em Minas Gerais

Sete pessoas morreram em um acidente aéreo na manhã deste domingo (28), na cidade de Itapeva, interior de Minas Gerais. O avião, que decolou do Aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, no interior de São Paulo. O destino do avião era a cidade de Belo Horizonte, capital mineira.

Quem são as vítimas

Marcílio Franco, empresário e sócio da Credfranco (dona do avião)

Raquel Silveira, esposa de Marcílio

Antônio Silveira, filho de Marcílio e Raquel

André Amaral, empresário e sócio da Credfranco (dona do avião)

Fernanda Luísa Amaral, esposa de André

Piloto do avião

Copiloto do Avião

Marcílio Franco e André Amaral eram empresários do setor financeiro. Os dois eram sócios na empresa de crédito consignado Credfranco, que foi fundada por Marcílio em 2003. Em 2004, André se juntou a Marcílio na sociedade da empresa. Juntos, eles também faziam parte da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Marcílio era presidente da associação e André fazia parte do Conselho Administrativo do grupo. A associação fez uma postagem lamentando a morte dos empresários.

miliares: Raquel Silveira, esposa de Marcílio, Antonio Silveira, filho do casal, e Fernanda Amaral, esposa de André. Além deles, os dois tripulantes da aeronave, piloto e copiloto, também estavam no avião. Todos morreram na queda.

Desintegrou no ar

Testemunhas que abriram o chamado afirmaram ter visto o avião se partindo no ar enquanto sobrevoava a região, e depois suas partes caindo gradualmente no chão. Bombeiros de Extrema atuaram no local, e confirmaram que encontraram os corpos de todas as vítimas no interior da aeronave. Destroços do avião caíram num raio de quase 1 km do local central da queda do avião.

Sem autorização para táxi aéreo

O avião, de prefixo PS-MTG, modelo PA-46-350P, foi fabricado pela empresa Piper Aircraft. Segundo registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava com os documentos em dia, mas não tinha autorização para táxi aéreo. (A Notícia Portal/ CNN Brasil)