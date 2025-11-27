Autoridades anunciam fiscalização noturna contra venda de álcool a menores em Ourilândia

A Caminhada de Mobilização ao Combate a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes iniciou-se às 16 horas tendo como local de concentração a Praça das Crianças na Avenida Das Nações.

De acordo com Assistente Social e Coordenadora do CREAS de Ourilândia do Norte Myriam Maia, o problema de vendas de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, mais do que uma questão legal ou social, trata-se de um problema de saúde pública, e entende-se como justificável que medidas preventivas sejam adotadas por vários segmentos da sociedade.

Nesse sentido o CREAS teve como proposta a realização de uma Caminhada de Mobilização social contando com vários parceiros como Ministério Público, Prefeitura de Ourilândia do Norte, Secretaria Municipal de trabalho e promoção social, CRAS, PMPA, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de direitos das crianças e dos adolescentes.

Durante o percurso foram distribuídos cartazes e folderes para conscientizar os comerciantes locais que vende bebidas alcoólicas que é crime esse tipo de ação para crianças e adolescentes.

A referida atividade tem como objetivo de ressaltar a importância da preservação da vida. A vida é o nosso bem único e entendemos que é muito mais válido trabalharmos com a prevenção do que com tratamento, não esquecendo de envolver a família neste processo.

Em outro momento serão marcadas ações aos finais de semana pela parte da noite de fiscalização com apoio do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil onde os casos flagrâncias de vendas de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes serão encaminhados para a delegacia para adoção das medidas legais cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)