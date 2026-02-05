NoticiasPolíciaRedenção

Aumenta o número de roubos de motos em Redenção

Nos últimos meses, diversas ocorrências foram registradas na cidade, e, em grande parte dos casos, as motocicletas subtraídas não são recuperadas, gerando prejuízos financeiros e insegurança à população.

05/02/2026

Os constantes casos de roubos e furtos de motocicletas em Redenção, no sul do Pará, têm causado preocupação entre moradores e proprietários de veículos. Nos últimos meses, diversas ocorrências foram registradas na cidade, e, em grande parte dos casos, as motocicletas subtraídas não são recuperadas, gerando prejuízos financeiros e insegurança à população.

As autoridades reforçam que qualquer informação pode ser repassada às polícias por meio dos canais oficiais, contribuindo para a redução dos índices de roubos e furtos e para a construção de uma cidade mais segura.

Segundo relatos de vítimas, os crimes acontecem em diferentes bairros e horários, tanto durante o dia quanto à noite, o que evidencia a ousadia dos criminosos e a fragilidade na prevenção desse tipo de delito. Muitas motocicletas são levadas de vias públicas, residências e até de estabelecimentos comerciais, sem que haja pistas concretas sobre o paradeiro dos veículos.

A situação tem levado moradores a cobrarem ações mais efetivas por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, no sentido de intensificar o policiamento ostensivo, ampliar as investigações e fortalecer operações de combate às quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.

Para uma vítima que preferiu manter a identidade em segredo, existe na cidade, locais de desmanches de motos e venda de peças na clandestinidade, fato que segundo ela, necessita ser investigado de uma forma mais aprofundada.

Além dos prejuízos materiais, as vítimas também enfrentam dificuldades para retomar a rotina, já que, para muitos trabalhadores, a motocicleta é o principal meio de transporte utilizado para deslocamento ao trabalho e às atividades do dia a dia.

Diante desse cenário, a população espera que as forças de segurança unam esforços para identificar os responsáveis, recuperar os veículos e devolver a tranquilidade às famílias de Redenção.

A colaboração da comunidade, por meio de denúncias anônimas e do repasse de informações, também é fundamental para o enfrentamento da criminalidade no município.

As autoridades reforçam que qualquer informação pode ser repassada às polícias por meio dos canais oficiais, contribuindo para a redução dos índices de roubos e furtos e para a construção de uma cidade mais segura. ( A Notícia Portal com informações de Dinho Santos do DS Notíciais/ Foto: Divulgação) 

05/02/2026

Notícias relacionadas

Câmara mantém veto a reajuste de servidores

21/08/2020

POLÍCIA: Casal que saiu de Água Azul do Norte com drogas e armas, é preso em Canaã dos Carajás

08/11/2023

Prefeitura de Rio Maria recupera estrada da Mineração

21/03/2019

SÃO FÉLIX DO XINGU: Homem é encontrado morto

11/04/2023
Botão Voltar ao topo