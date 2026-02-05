Aumenta o número de roubos de motos em Redenção

Os constantes casos de roubos e furtos de motocicletas em Redenção, no sul do Pará, têm causado preocupação entre moradores e proprietários de veículos. Nos últimos meses, diversas ocorrências foram registradas na cidade, e, em grande parte dos casos, as motocicletas subtraídas não são recuperadas, gerando prejuízos financeiros e insegurança à população.

Segundo relatos de vítimas, os crimes acontecem em diferentes bairros e horários, tanto durante o dia quanto à noite, o que evidencia a ousadia dos criminosos e a fragilidade na prevenção desse tipo de delito. Muitas motocicletas são levadas de vias públicas, residências e até de estabelecimentos comerciais, sem que haja pistas concretas sobre o paradeiro dos veículos.

A situação tem levado moradores a cobrarem ações mais efetivas por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, no sentido de intensificar o policiamento ostensivo, ampliar as investigações e fortalecer operações de combate às quadrilhas especializadas nesse tipo de crime.

Para uma vítima que preferiu manter a identidade em segredo, existe na cidade, locais de desmanches de motos e venda de peças na clandestinidade, fato que segundo ela, necessita ser investigado de uma forma mais aprofundada.

Além dos prejuízos materiais, as vítimas também enfrentam dificuldades para retomar a rotina, já que, para muitos trabalhadores, a motocicleta é o principal meio de transporte utilizado para deslocamento ao trabalho e às atividades do dia a dia.

Diante desse cenário, a população espera que as forças de segurança unam esforços para identificar os responsáveis, recuperar os veículos e devolver a tranquilidade às famílias de Redenção.

A colaboração da comunidade, por meio de denúncias anônimas e do repasse de informações, também é fundamental para o enfrentamento da criminalidade no município.

As autoridades reforçam que qualquer informação pode ser repassada às polícias por meio dos canais oficiais, contribuindo para a redução dos índices de roubos e furtos e para a construção de uma cidade mais segura. ( A Notícia Portal com informações de Dinho Santos do DS Notíciais/ Foto: Divulgação)