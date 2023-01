Atirador esportivo reage a assalto, defende família e fere suspeito, que depois foi preso pela polícia.

Um homem identificado como Renato da Cruz e Silva foi baleado após tentar roubar um carro em uma residência na tarde desta quinta-feira (5), no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Segundo informações, a vítima, um atirador esportivo, foi surpreendido pelo suspeito no momento em que retirava seu veículo da garagem. A vítima e seu filho de três anos de idade foram feitos reféns e levados para um quarto do imóvel, onde estava a pistola do Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), que conseguiu se armar e efetuou disparos contra o sujeito que também disparou.

O homem identificado como Renato, mesmo baleado, conseguiu fugir.

Uma guarnição da Polícia Militar de Parauapebas, composta pelos Soldados Max e Higor realizava patrulhamento ostensivo pela Rodovia PA-160, quando avistaram um homem conduzindo uma motocicleta na altura do semáforo entre os bairros Parque dos Carajás e Cidade Jardim. O suspeito estaria apresentando um sangramento na região do tórax.

Os policiais começaram então a seguir o suspeito. Ao notar a presença dos agentes de segurança, o suspeito aumentou a velocidade e saiu em fuga pelas ruas, vindo a cair na Avenida A, no Bairro Jardim Canadá, nas proximidades da Policlínica.

Os militares realizaram imediatamente uma revista pessoal em Renato e encontraram um revólver calibre 38, além de aparelhos celulares e cordões de ouro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o meliante ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Renato ao ser indagado confessou o crime.

A vítima foi informada da prisão do assaltante e compareceu na 20ª Seccional Urbana de Parauapebas para os procedimentos cabíveis.

