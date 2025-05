Associação dos Cacauicultores e Cacauicultoras da PA 279 realiza seu primeiro Dia de Campo com centenas de produtores em Tucumã

A Associação dos Cacauicultores e Cacauicultoras da PA 279 marcou um importante passo para o fortalecimento da cacauicultura regional com a realização do seu primeiro Dia de Campo, que reuniu mais de 100 produtores de cacau no município de Tucumã na região Araguaia Paraense.

O evento aconteceu nas propriedades Sítio Cacau Açaí e Sítio Nova Vida, pertencentes ao produtor José Pereira e seu filho Edilson Pereira Filho, evidenciando o protagonismo das famílias agricultoras na cadeia produtiva do cacau. Os participantes vieram das regiões de P-14, vicinais Laranjeira, Pau Ferrado, P-7, P-9, P-13, P-2, Projeto de Assentamento Nega Madalena na Agrovila do Cuca e Vila Carapanã de São Félix do Xingu.

Durante o dia de campo, os participantes puderam trocar experiências, conhecer de perto práticas produtivas bem-sucedidas e discutir soluções para os principais desafios enfrentados pelos produtores da região. A iniciativa reforça o papel da associação como agente de articulação, assistência técnica e valorização do conhecimento local.

Segundo Erivaldo Alves (vice-presidente), a associação está empenhada em transformar o setor de cacau da região, com foco em cooperativismo e qualidade na produção e que o objetivo do evento foi promover o compartilhamento de técnicas que aumentem a produtividade e a qualidade do cacau, além de estimular o espírito de cooperação entre os cacauicultores e cacauicultoras da PA 279.

O sucesso da atividade abre caminho para novas edições e reafirma o compromisso da associação com o desenvolvimento sustentável e a valorização da produção regional. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)