Após três dias de crise; operação da PM termina com prisão de médico e apreensão de arma e munições

Uma ocorrência de gerenciamento de crise mobilizou forças especializadas da Polícia Militar do Pará na tarde desta sexta-feira (9), no município de Xinguara, sul do Estado. A ação foi encerrada por volta das 17h, no bairro Jardim Tropical, sem registro de feridos.

A ação foi conduzida dentro dos protocolos de gerenciamento de crise, conforme explicou o comandante do CPR XIII, coronel Marcos Formigosa, em entrevista concedida na Delegacia de Polícia Civil do município. Segundo ele, a decisão de avançar taticamente na residência ocorreu por determinação do Departamento Geral de Operações, após o esgotamento das etapas de negociação.

De acordo com a PM, o homem identificado como Bruno Maikon Barretos Matos estava homiziado dentro de uma residência, localizada na Rua A6, quadra 14, lote 36, armado e efetuando disparos de arma de fogo, o que representava risco à população e às equipes policiais.

A operação contou com a atuação integrada de equipes do BME de Marabá, CIME de Redenção, GATE/BOPE de Belém, além de uma equipe especializada de negociação. O gerenciamento da crise foi coordenado pelo coronel QOPM Formigosa, com o major Teixeira à frente das equipes táticas e o capitão Soares na coordenação da negociação.

Segundo a Polícia Militar, desde as 10h foram realizadas diversas tentativas de contato com o agente causador da crise, porém sem sucesso. Por volta das 11h, foi feita a retirada do portão da residência para permitir a aproximação das equipes. Mesmo com novas tentativas de diálogo ao longo da manhã e da tarde, o homem não respondeu aos chamados.

Diante da recusa em se render, a PM iniciou, a partir das 15h, a utilização controlada de agentes químicos no interior do imóvel. Já por volta das 16h, os policiais perceberam que o homem apresentava forte reação, o que possibilitou identificar o cômodo onde ele se encontrava.

Na sequência, foi realizada uma entrada tática controlada, com verbalização de ordens para que o suspeito não reagisse. O homem se entregou sem oferecer resistência, demonstrando estar consciente da situação. Ele informou que não desejava falar com familiares, optando por se comunicar apenas com seu advogado.

Durante buscas no imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e aproximadamente 250 munições. A PM informou que não foram encontrados documentos da arma, nem drogas ou medicamentos controlados no local.

Após a prisão, Bruno Maikon Barretos Matos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar destacou que a ocorrência foi encerrada com êxito, com a preservação de vidas e o cumprimento dos protocolos operacionais.

Ainda segundo a PM, Bruno Maikon Barretos Matos, já havia sido apresentado anteriormente por guarnições do 17º Batalhão em ocorrências relacionadas a agressões. Há relatos de problemas psiquiátricos, uso de entorpecentes e dificuldades financeiras, fatores que podem ter contribuído para o agravamento do quadro. ( Roney Btaga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)