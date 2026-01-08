Após telefonema, Trump e Petro confirmam encontro na Casa Branca

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Gustavo Petro, da Colômbia, concordaram em ter um encontro presencial, na Casa Branca, em Washington. Após uma série de ataques nos últimos meses, o republicano e o colombiano conversaram por telefone, nessa quarta-feira (7/1), para tentar esfriar as tensões diplomáticas.

O encontro, ainda sem data marcada, está sendo organizado pela diplomacia dos dois países. Após o telefonema, Petro usou as redes sociais para comemorar o avanço na relação com os EUA. “Histórico. O diálogo é sempre necessário para a paz”, escreveu.

O colombiano também adiantou alguns dos temas que serão tratados na reunião na Casa Branca. “Falaremos com o presidente Trump sobre a paz e a democracia globais, a paz na América Latina e sua soberania, a paz na Colômbia e a estratégia antidrogas”, afirmou.

Pela rede social Truth Social, Donald Trump destacou os temas tratados ao telefone. “Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que me telefonou para explicar a situação das drogas e de outros desacordos que tivemos. Agradeci sua chamada e seu tom e espero me reunir com ele em um futuro próximo”, escreveu.

O republicano também confirmou o encontro presencial em Washington. “Estão sendo feitos acertos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler da Colômbia. A reunião vai acontecer na Casa Branca“, afirmou Trump.

Logo após capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no sábado (3/1), o líder norte-americano não descartou uma possível operação militar dos EUA na Colômbia, sob a mesma justificativa da utilizada no ataque contra Caracas: combater o narcotráfico.

Desde o fim do último ano, o presidente colombiano passou a ser apontado por Trump como “traficante de drogas ilegais”.

As ameaças contra Petro surgiram após o líder da Colômbia se posicionar, de forma dura, contra a presença militar dos EUA na América Latina e no Caribe, além de críticas sobre os bombardeios norte-americanos contra embarcações que navegam por águas da região.

Petro celebra diálogo com Trump: Logo após o telefonema com Trump, Gustavo Petro fez um discurso durante uma manifestação em Bogotá. Segundo ele, o telefonema durou cerca de uma hora e tratou de dois temas principais: Venezuela e narcotráfico.

“Obviamente, eu estava apreensivo. Na conversa, toquei em dois temas para não prolongar demais e fiz um pedido: que sejam restabelecidas as comunicações diretas entre as chancelarias e os presidentes. Se não houver diálogo, há guerra. Se não houver conversa, estamos perdidos”, afirmou durante discurso. ( A Notícia Portal com informações de Pedro GrigoriGiovanna Estrela/ Fotos: Via Getty Imagens)