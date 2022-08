Após convenções, veja como ficaram as chapas presidenciais

Encerrado o período de realização de convenções, partidos políticos precisam registrar as candidaturas

Terminou nessa sexta-feira (05), o prazo para que partidos realizassem convenções partidárias a fim de decidir sobre a formação de coligações e candidaturas para as eleições deste ano. Agora, as legendas terão até 15 de agosto para prosseguir com o registro das candidaturas aprovadas nas reuniões dos diretórios nacionais partidários.

As convenções são reuniões de filiados para escolha de candidatos e oficialização de coligações que pretendem disputar um cargo eletivo. A definição ocorre por meio de decisão dos filiados, podendo acontecer mediante votação ou aclamação.

Os eventos também servem para confirmar candidaturas que tentam uma cadeira no Congresso Nacional, nos Executivos estaduais e nas Assembleias Legislativas. Conforme definido pela legislação, as cerimônias podem ocorrer de 20 julho a 5 de agosto.

Após Ciro, foi a vez de Lula ter o nome chancelado em cerimônia discreta e restrita do PT. Na ocasião, a sigla também aprovou a coligação com o PSB, em que um nome do partido do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin comporá a chapa.

O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, foi confirmado candidato à reeleição pelo PL em convenção no Rio de Janeiro em 24 de julho. O ex-ministro e general Walter Braga Netto será o vice, em uma chapa pura do PL.

Nome da terceira via, a senadora Simone Tebet (MDB) também teve candidatura aprovada pelo partido e disputará o Palácio do Planalto ao lado da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), na única chapa feminina do pleito eleitoral. (A Notícia Portal / com informações de Metrópoles)