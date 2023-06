ÁGUA AZUL DO NORTE: Prefeitura inicia “Operação Verão” e prefeito “Vandin” acompanha recuperação das estradas

Nesta semana, a prefeitura de água Azul do Norte deu início a “Operação Verão” que durante toda essa temporada sem chuva, irá restaurar as estradas do município. As obras começaram na Vicinal Casa Branca, com a intenção de restaurar todas as estradas vicinais da região até a ligação da PA-279 a S11D, divisa com Canaã dos Carajás.

Essa é uma iniciativa da gestão do Prefeito Isvandires Martins – ‘Vandim’ (UNIÃO BRASIL), que tem direcionado recursos próprios do município para melhorar a trafegabilidade e a segurança no trânsito da população de Água Azul do Norte. Nesta terça-feira (13), o prefeito esteve acompanhado as obras.

Em 2022, o prefeito “Vandim” fez a maioria das pontes de concreto na região Casa Branca, implantou jogos de bueiro e aduelas, gerando grande satisfação para os moradores daquela localidade. (A Notícia Portal, redação).