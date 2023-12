ÁGUA AZUL DO NORTE: Jorge Barros foi reeleito para presidir a Câmara de Vereadores em 2024

O Vereador Silvano da Silva (MDB) foi eleito vice presidente e o Vereador Denis Palmeira (PSDB) secretário. A eleição foi realizada na manhã desta quinta-feira (15).

A votação aconteceu com chapa única, que foi eleita por unanimidade pelos 11 vereadores, demonstrando assim o consenso do parlamento em torno da votação que reconduziu toda a mesa diretora de 2023 para o exercício 2024.

HISTÓRIA: Jorge Luiz Barros Carneiro, era diretor do Correio em Água Azul do Norte até 2000, ano em que foi eleito para o primeiro mandato de vereador. De lá para cá, ele sempre é reeleito e já está no sexto mandato. Jorge já foi eleito cinco vezes para presidir o Poder Legislativo de Água Azul do Norte. “Honrar compromissos com os companheiros e zelar pela saúde das finanças do Legislativo, foram pontos fundamentais para eu sempre ter o apoio dos meus pares para presidir a Casa de Leis” disse Jorge.

“O prefeito Vandin reconhece a importância da relação harmônica entre a prefeitura e a Câmara; a ordem é para que cada secretário municipal respeite o papel de todos os vereadores, atendendo bem, quando eles estiverem fiscalizando”, disse Eráclito.

SOCIAL: O presidente Jorge, explicou que a sua gestão mantém o serviço social de atendimento jurídico. Durante três dias na semana: segunda, quarta e sexta-feira, advogados atendem a população, são cerca de 20 pessoas atendidas diariamente em diversas áreas do direito.

Para 2024, o Vereador Jorge, disse que a sua gestão vai implantar o sistema de transmissão das seções ao vivo, via internet. Como também investirá na cobertura dos fatos através de meios de comunicação, de forma que a ações do Legislativo possam ser mais popularizadas na comunidade. “Em 2024, também vamos permitir que o Poder Legislativo possa realizar cursos profissionalizantes gratuitos para a população, assim tornaremos as pessoas mais competitivas para o mercado de trabalho, o comércio também será beneficiado, pois terá mais mão de obra qualificada no munícipio”, disse o presidente Jorge. (Notícia Portal – Lourivan Gomes / da redação)