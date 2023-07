ESCOLINHA DE FUTEBOL TREZE DE MAIO DE REDENÇÃO PARTICIPA DA 7º COPA NORTE EM ARAGUAÍNA

Prefeitura de Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Juventude, contemplou com apoio logístico a Escolinha de Futebol Treze de Maio nas categorias Sub-13, Sub-14 e Sub-15, sob o comando do técnico Gilmar, na 7ª Copa Norte de Futebol, que acontece no período de 4 a 8 de Julho em Araguaína-TO.

Conforme programação o evento conta 80 equipes inscritas com a participação de atletas do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí nas categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, organizado pela Sociedade Desportiva do Sparta com apoio de Prefeitura de Araguaína, através da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer.

Segundo o Secretário de Esporte, Turismo e Juventude Manoel Reis, a participação da Escolinha de Futebol Treze de Maio, nesse evento significa dar maior visibilidade e apoio aos atletas, promovendo troca de experiências, além de ganho social no desempenho e formação de futuros atletas.

Nessa mesma linha de confiança, o prefeito Marcelo Borges, declarou que a participação de Redenção nas categorias acima citadas na 7ª Copa Norte, mostra uma evidência como forma de promover o crescimento e total integração dos atletas, bem como atender a juventude na base e desempenho profissional.

(A Notícia Portal com informações de Ascom/Secretaria de Esporte)