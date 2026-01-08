Água Azul do Norte fecha 2025 com saldo positivo em saúde, educação e infraestrutura e projeta mais avanços para 2026

Ao longo de 2025, Água Azul do Norte desenvolveu uma série de iniciativas que marcaram o ano com avanços significativos em áreas como saúde, infraestrutura, educação, assistência social, economia, turismo, entre outras, por meio de políticas públicas conduzidas pela administração municipal.

Na área da saúde, o município avançou com a realização de cirurgias por vídeo no Hospital Municipal, ampliando o acesso da população a procedimentos modernos e menos invasivos. Também foram promovidos mutirões de cirurgias, a Conferência Municipal de Saúde e a reinauguração do Posto de Saúde do bairro Bela Vista, fortalecendo a rede de atendimento.

A assistência social recebeu atenção especial com a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, ações de cidadania, a 1ª Plenária da Mulher e o fortalecimento de parcerias institucionais. O município também desenvolveu ações em parceria com a Justiça do Trabalho, ampliando o diálogo institucional e o acesso a direitos.

Na educação, a gestão municipal realizou a entrega de um ônibus escolar e de uma van 0km, reforçando o transporte de estudantes das zonas urbana e rural. Além disso, foram promovidas capacitações junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, contribuindo para a qualificação técnica dos servidores.

A infraestrutura foi outro eixo de destaque em 2025. A gestão executou a recuperação da Transcanadá, de estradas vicinais, operações tapa-buraco e a manutenção de vias urbanas. Também houve articulação para a duplicação da PA-279 e para a construção de 18 pontes de concreto, com foco na mobilidade e na segurança. Em parceria com o Governo Federal, por meio do ministro Jader Filho, foram garantidas 45 unidades habitacionais e cerca de R$ 10 milhões em investimentos para o município.

O desenvolvimento econômico e rural avançou com o lançamento do Programa Cheque Pecuária e a inauguração das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Agricultura, fortalecendo políticas voltadas ao setor produtivo e à sustentabilidade.

No campo cultural e social, Água Azul do Norte promoveu o Festival Junino, a celebração do Dia do Evangélico, a Caminhada do Setembro Amarelo, a iluminação natalina e uma programação especial em comemoração aos 34 anos do município, valorizando a cultura local e impulsionando o turismo na região.

Para 2026, a expectativa é de que os projetos iniciados ao longo de 2025 sejam consolidados, ampliando os avanços alcançados e fortalecendo o desenvolvimento econômico e social de Água Azul do Norte, sob a gestão do prefeito Vandin. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro do Gazeta de Carajás/ Fotos: Divulgação)