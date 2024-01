Uma equipe da Policia Civil da cidade de Rio Maria, no sul do Pará, prendeu no último domingo (14), dois homens suspeitos de executar a engenheira Tatiane Reichembach Risello.

Tatiane foi morta em uma emboscada no dia 27 de dezembro de 2023, na rodovia BR-155 na entrada da cidade de Bannach. Na ação o esposo dela foi baleado e sobreviveu.

Os dois suspeitos estão presos na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, a disposição da justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)