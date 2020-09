Eldorado do Carajás: Caminhão tanque tomba, pega fogo e motorista morre carbonizado

Um caminhão tanque que transportava combustível tombou e pegou fogo. O acidente aconteceu por volta de 4h30 desta sexta-feira (25), no Km 287 da BR-155, entre Eldorado do Carajás e Marabá, próximo à Vila das Bananas, no sudeste do Pará.

O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado. Uma mulher que vinha com ele conseguiu sair antes das chamas consumir todo o caminhão. Ela foi socorrida e levada para um hospital em Eldorado do Carajás.

Segundo testemunhas, o caminhão tinha saído de Marabá e vinha para Parauapebas. O veículo teria saído da pista e tombou, pegando fogo em seguida. Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo, que foi divulgado pelas redes sociais, mostrando o sinistro. (blog do Zé Dudu)