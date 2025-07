Acidente fatal na balsa do porto Santa Rosa

Durante a madrugada do dia 22 de julho de 2025, um acidente trágico foi registrado na balsa que faz a travessia para o Porto da Santa Rosa, próximo ao restaurante Varandas, em São Félix do Xingu. A vítima, identificada apenas pelo apelido “Cremosa”, morreu após ser atropelada por um caminhão.

Segundo informações da Polícia Militar do Pará, durante a Operação Saturação realizada na noite do dia 21 para 22, a guarnição comandada pelo 2º Sargento Leandro Araújo foi acionada por volta das 3h30 para atender a ocorrência. No local, testemunhas informaram que a vítima estava dormindo no chão da balsa, próxima a um caminhão, quando o veículo passou por cima de sua cabeça, causando sua morte instantânea.

A vítima não portava documentos pessoais no momento do acidente, o que dificultou sua imediata identificação. A Polícia Civil foi acionada para tomar as providências legais e uma funerária realizou a remoção do corpo.

O 36º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança na região do Alto Xingu, reforça a importância de cuidados nas áreas de travessia e alerta para os riscos em locais de grande movimentação de veículos e pessoas. (Roney A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)