Ação da Polícia Civil resulta em prisão e apreensão de arsenal de armas, munições e drogas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEAM/DEACA) de São Félix do Xingu, com apoio da 14ª RISP, realizou na tarde desta segunda-feira (18) a prisão em flagrante de um homem que não teve a identidade revelada. Ele é acusado de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo.

A ação começou após denúncia de um adolescente de 16 anos, vítima de agressão, que relatou à polícia que uma caixa de som havia sido trocada por drogas em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes, no bairro Juventude.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu à equipe policial que possuía uma arma escondida e entorpecentes guardados na casa.

Na operação foram apreendidos:

• uma espingarda calibre 5.5 modificada para calibre .22,

• uma espingarda calibre .22,

• um revólver calibre .38,

• um revólver calibre .22,

• munições de diversos calibres,

• 79 papelotes de pasta base de cocaína prontos para comercialização,

• além de dinheiro, celular, relógio e uma motoserra de origem suspeita.

Segundo a polícia, o preso confessou que comercializava drogas no valor de R$ 50 cada porção. Diante das provas, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos legais. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na atividade criminosa. (Roney Braga e Juscelino Show na Net A Notícia Portal com informações da Polícia Civil do Pará/ Fotos: Divulgação)