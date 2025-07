Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (14), no município de Rio Maria, sul do Pará.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, por meio da guarnição do 84º Pelotão Destacado, durante a Operação Saturação do CPR XIII.

De acordo com o boletim, por volta das 5h57, a equipe da PM foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (Roney Braga – A Notícia Portal

Com informações da PMPA / Foto: Divulgação)