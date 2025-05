Em Rio Maria, Adepará inicia a campanha de atualização de cadastro de animais

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), iniciou nesta quinta-feira, 15, no Espaço de Leilões Valeu O Boi, em Rio Maria, a campanha de atualização de cadastro de animais existentes nas propriedades rurais.

O encontro contou com a programação de três painéis. O primeiro sobre o cadastro agropecuário, como será feito; o segundo painel com o tema “Um ano de status livre de aftosa sem vacinação’’; e o terceiro apresentando o Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará – SRBIPA, desenvolvido pela Agência de Defesa.

O cadastro é base para ações de defesa agropecuária, com o reconhecimento de área livre de aftosa sem vacinação. A Adepará iniciou o processo de substituição da vacina por uma vigilância baseada em fatores de risco como. “O cadastro são as informações da propriedade, da exploração pecuária que são todas as espécies que estão sendo criadas em fazendas, sítios, ranchos. Para fazer uma ação de emergência sanitária a agência de defesa precisa conhecer o seu território e rebanho. Essa é a oportunidade para o produtor fazer essa atualização”, disse o gerente de Cadastro e Rastreabilidade, médica veterinária e fiscal estadual agropecuária da Adepará, Bárbara Lopes.

“Com a retirada da vacina contra febre aftosa, nós produtores acabamos ficando acomodados, nem digo todos, mas grande parte, sim. Essa atualização cadastral vai nos lembrar da necessidade de ir até a Adepará para atualizar nosso rebanho, lembra também de fazer prevenção. É sempre vigilante com a saúde dos animais, com todo nosso histórico de vacina e cuidados que um animal precisa”, comentou a produtora rural Adriane Rezende Remor.

Status livre de aftosa sem vacinação – A retirada da vacina contra a febre aftosa impõe um modelo de produção mais sustentável. Com o fim da imunização os produtores precisam estar mais atentos à saúde dos animais e comunicar a Adepará qualquer suspeita de sintomas sugestivos de doença vesicular nos animais, como febre, salivação excessiva, feridas na boca, dificuldade para se alimentar, mancar ou andar com dificuldade e lesões nas patas.

“A gente vem fazendo a vigilância justamente para detectar se estiver acontecendo alguma suspeita com sintoma, é feita a inspeção clínica de pata e boca, não encontrou lesão, não encontrou sintoma, não tem animal babando, não tem animal mancando, não tem vesícula, não tem nada, a gente consegue comprovar que não tem doença no rebanho do Estado do Pará”, afirma a médica veterinária e gerente de Vigilância para Febre Aftosa, Doenças Vesiculares e Análise de Risco, Glaucy Carreira. (A Notícia Portal com informações de Nathalia Lima (ADEPARÁ)