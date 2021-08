ÁGUA AZUL DO NORTE: Prefeito Vandin é empossado presidente da Junta de Serviço Militar local

Na ultima segunda-feira (02), a equipe do Posto de Recrutamento e Mobilização PRM de Marabá. O 1° Ten Emerson Flávio Euzébio – Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Marabá, 1° Ten Alessandro Corrêa da Silva – Delegado do Serviço Militar, Sub Ten Márcio Massaime e o Soldado Ricardo Lira da Silva, realizaram a cerimônia de Posse do Prefeito municipal Isvandires Martins Ribeiro (Vandin) como Presidente da Junta de Serviço Militar 155ª (JSM) e Visita de Orientação Técnica (VOT).

A cerimônia foi conduzida pelo Secretário da Junta de Serviço Militar 155ª Carlos Dias Oliveira Melo e contou com apoio de toda equipe técnica da (JSM). Na ocasião o Prefeito Municipal Isvandires Martins Ribeiro (Vandin), proferiu o Juramento à Bandeira Nacional e assinou o Termo de Posse, formalizando as suas responsabilidades com relação aos encargos do Serviço Militar. Durante a solenidade Vandin foi agraciado com uma medalha, que no verso trás a imagem do patrono do Serviço Militar Olavo Bilac.

Foi ainda realizada a VOT, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento da JSM do município, orientando o seu Secretário quanto aos procedimentos que devem ser tomados para melhor atender seus cidadãos.