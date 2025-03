REDENÇÃO: Diretor de Cultura Fabrício Coura se reúne com o Conselho de Cultura para discutir projetos futuros

Nesta quarta-feira (12), o Diretor de Cultura de Redenção, Fabrício Coura, participou de uma reunião com o Conselho de Cultura do município para debater o andamento de projetos futuros voltados ao desenvolvimento cultural da cidade.

O encontro teve como objetivo alinhar estratégias e iniciativas que possam fortalecer o setor cultural de Redenção, promovendo eventos, incentivando a valorização dos artistas locais e garantindo o acesso da população a diferentes manifestações culturais.

Durante a reunião, foram discutidos temas como o planejamento de festivais, apoio a grupos culturais e medidas para fomentar a economia criativa no município. Fabrício Coura destacou a importância do diálogo com o Conselho de Cultura para garantir que as ações desenvolvidas estejam alinhadas com as necessidades e expectativas da comunidade.

“A cultura tem um papel essencial na construção da identidade de um povo. Estamos trabalhando para fortalecer esse setor, garantindo que os artistas, fazedores de cultura, e produtores culturais de Redenção tenham mais oportunidades e reconhecimento”, afirmou o Fabricio Coura.

O Conselho de Cultura se mostrou receptivo às propostas apresentadas e reforçou a necessidade de investimentos e políticas públicas voltadas ao segmento. Novas reuniões devem ocorrer nos próximos meses para definir os próximos passos e consolidar os projetos em andamento.

A Prefeitura de Redenção segue empenhada em valorizar a cultura local, promovendo espaços de expressão e fortalecendo a identidade cultural do município. (Pedro Henrique – A Notícia Portal)