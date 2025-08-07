1º Moto Fest Rock neste sábado (9) com bandas, Djs e muita adrenalina

O município de Ourilândia do Norte será palco de um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por motociclismo e rock’n’roll na região sul do Pará. Neste sábado (9), a cidade sediará o 1º Moto Fest Rock. O evento promete reunir motociclistas de diferentes cidades, bandas de rock e DJs em uma programação marcada por confraternização, adrenalina e muita música.

Concentração – A concentração dos motociclistas terá início às 9h da manhã, no tradicional Bar Caipiroska, ponto de encontro escolhido para recepcionar os grupos visitantes. O momento será dedicado à confraternização entre os participantes, com boas-vindas aos moto clubes e grupos que estarão presentes.

Depois, às 11h30, acontece a carreata com motociclistas pelas ruas da cidade até o ponto pricipal do festival (Motoata); às 12h, será realizado o Almoço Preço Justo, prato especial para motociclistas e visitantes, seguido de música ambiente.

Abertura do Festival – À tarde, a partir das 14h, começa a bertura do festival com o show da banda Millennial, direto de Imperatriz -MA, com muito rock e clássicos nacionais; das 17h às 18h, apresentação do DJ Rodrigo Reis.

À noite, a programação musical promete agitar ainda mais o público. A partir das 19h, a banda Pilantropia, de Parauapebas (PA), sobe ao palco com o melhor do rock pesado. Logo em seguida, às 21h, quem comanda a pista novamente é o DJ Rodrigo Reis, com um set que mistura rock, eletrônico e grandes clássicos das décadas de 80 e 90.

Estrutura – Além da música, o evento contará com estrutura coberta, banheiros e segurança, garantindo conforto e tranquilidade para todos os presentes. A organização alerta que menores de idade desacompanhados não poderão entrar, e incentiva os participantes a levarem seus capacetes e o espírito rock’n’roll para o festival.

Os ingressos custam R$ 30,00, tanto para entrada individual quanto para garupas. No entanto, motociclistas integrantes de moto clubes ou grupos têm entrada gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda: Onda+ e Subcultura.

O evento é uma realização do Grupo Guerreiros do Asfalto, com o apoio dos Bodes do Asfalto – Bel do Pará, e marca um novo capítulo no calendário cultural de Ourilândia do Norte, unindo música, liberdade e a paixão pelas duas rodas. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional)