Prefeitura fechou o mês de maio com mais de R$ 3 milhões

Com uma população de apenas 14 mil habitantes e uma economia predominante na pecuária, comércio e exploração ilegal de ouro, os gestores do município de Cumaru do Norte não tem o que reclamar em relação à arrecadação de recursos públicos, todos os dias 10, 20 e 30 de cada mês – as contas da prefeitura são abastecidas com recursos oriundos das transferências constitucionais.

Nesta terça-feira (30), foram totalizados R$ 3.219.844,03 (Três milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), depositados na conta da prefeitura de Cumaru do Norte – referente ao mês de maio, provenientes do FPM – FEP – FUNDEB – ISO – ITR – CFM – FUS – SNA e ADO.

Somente nos cinco primeiros meses do ano 2023, a gestão do prefeito Célio Marcos ‘Nego’ (MDB) já recebeu quase R$ 27 milhões de reais. Foram exatos R$ 26.944.967,16 (Vinte e seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) – incluindo todas as receitas constitucionais. Nestes valores não estão inclusos os recursos recebidos através de convênios com os governos estadual e federal.

Mesmo diante da arrecadação vultuosa, a população reclama a falta de obras pontuais e a prestação de serviços que possam melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Uma das áreas onde se concentram as maiores reclamações é na saúde pública onde pediatria, ortopedia e outros serviços básicos são negados a população que necessita procurar outras cidades em busca de tratamento.

Algumas obras que são vistas no município, muitas são feitas pelo governo do estado e outras com recursos do governo federal, porém a prefeitura tem realizado investimentos para manter a calma e a alegria da população, com sorteios de prêmios, tanto na cidade quanto na zona rural. (A Notícia Portal da Redação)

Leia também no