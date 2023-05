ÁGUA AZUL DO NORTE: Gestão de Vandim investe no esporte com obras e apoio às competições

O município de Água Azul do Norte, sul do Pará, vive um dos melhores momentos em relação a investimentos e incentivos ao esporte local. Realização de competições, apoios aos clubes e obras estruturantes garantem o bom momento no setor.

A gestão do prefeito Isvandires Martins – ‘Vandim’ (UNIÃO BRASIL) além de custear despesas de arbitragem, inscrição dos clubes nos campeonatos, transporte de jogadores e demais materiais e serviços para garantir o sucesso das competições – ainda tem realizado obras de reforma e ampliação dos espaços.

O Ginásio Poliesportivo Paulo Tavares, foi reformado e ampliado, recebendo novos banheiros, piso, alambrado e nova arquibancada. A quadra do setor Bela Vista também está sendo reformada e ampliada com novas arquibancadas e na rua de acesso está sendo feito calçamento, escoamento de água e calcadas.

A grande expectativa é em relação ao estádio Darcy Campelo e Silva ‘Beira-Rio’ – que vai receber iluminação profissional para jogos noturnos. O estádio também teve o gramado reformado e novo alambrado será construído.

Em parecerias com a Fundação Vale e Associação Esportiva de Água Azul do Norte, a prefeitura ajuda no funcionamento dos projetos ‘Bom de Bola, Bom na Escola’ e ‘Correndo Para Vencer’ que acolhe crianças com atividades de futebol e atletismo.

Segundo o secretário de esportes de Água Azul do Norte, Valdir Alves – o município nunca tinha recebido um apoio como agora, “O atual prefeito faz todo esforço para melhorar o esporte. Atualmente temos 10 atletas de nosso município atuando no futebol profissional; dois no Rio Branco – SP, um no Mogi Mirim – SP e sete no Itaberaí – GO, ambos nas categorias sub 15, 17 e 20”, explicou Valdir. (A Notícia Portal / da redação)