PARÁ: Governador Helder cumpre agenda na região Araguaia

Nesta sexta-feira (24) o governador Helder Barbalho vem a região sul paraense para entrega de obras e benefícios. Hoje ele visita Santa Maria das Barreiras, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte e Redenção.

Em Santa Maria das Barreira, o governador Helder Barbalho entrega cheques do programa “Sua Casa” para famílias da cidade de Santa Maria das Barreiras. A iniciativa estadual auxilia na construção e reconstrução de residências e será marcada por cerimônia oficial que contará com representantes da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab). A entrega do benefício, contará com a presença do prefeito Adriano Salomão, secretários municipais, vereadores e beneficiários do programa. Ainda em Santa Maria, o governador participa da Inauguração da Ponte sobre o Rio Chicão e da Entrega de oito Caçambas e uma Pá Carregadeira para o Município.

Em Conceição do Araguaia, juntamente do prefeito Jair Martins e outras autoridades locais, o governador participa de várias cerimônias de inauguração.

Inauguração da Primeira Etapa da Feira Coberta Aluísio Damasceno do Nascimento;

Inauguração da Quadra Poliesportiva;

Inauguração da Praça Asdrúbal Bentes;

Inauguração da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luzilaide Santos Cruz.

Ainda em Conceição do Araguaia, Helder Barbalho faz:

Entrega de três Ambulâncias;

Entrega de um Ônibus pra APAE;

Entrega de uma Máquina Perfuratriz;

Entrega de um Caminhão;

Entrega de Títulos de Terra para o Município;

Entrega de Benefícios do Programa Sua Casa;

Entrega de Coletes Balísticos para Orgãos de Trânsito do Município;

Entrega do Novo Posto de Controle da Polícia Rodoviária Estadual.

Em Cumaru do Norte, o governador do estado faz:

Entrega de Benefícios do Programa Sua Casa

Na parte da tarde, o Governador estará em Redenção para:

Inauguração da PA 287;

Entrega de Coletes Balísticos para Órgãos de Trânsito;

Entrega de Títulos de Terra;

Reunião para Planejamento do Programa Território Sustentáveis;

Assinatura da Ordem de Serviço para Pavimentação Asfáltica da Avenida Marechal Rondon.

(A Notícia Portal, redação)