Alepa realiza ações de cidadania com serviços de saúde, emissão de documentos e assessoria jurídica

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) vai realizar ações itinerantes de cidadania nos municípios de Benevides, Marituba e Santa Bárbara, no período de 16 a 21 de dezembro, por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

O programa Ação Itinerante da Alepa tem como objetivo prestar serviços de cidadania e de saúde, além de garantir os direitos à sociedade e assistência jurídica gratuita à população que não dispõe de acesso a esses atendimentos.

Durante as atividades, vários serviços estarão à disposição da população, tais como emissão de documentos, entre eles RG, Carteira de trabalho digital, 2ª via de certidão de nascimento, processos de aposentadoria, entre outros.

Na área da saúde, o Departamento de Bem – Estar Social (DBES), do Poder Legislativo e a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), vão disponibilizar atendimentos com consultas médicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, serviços de psicologia, nutrição, aplicação de vacinas, odontológico e outras especialidades.

Assistência e orientação jurídica também serão ofertados em parceria com a Defensoria Pública, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e Polícia Militar.

De acordo com o Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão, Márcio Pereira de Sousa, a ampliação no número de especialidades disponibilizadas durante as ações nos municípios, foi um pedido do próprio presidente do Legislativo Paraense para ofertar um número maior de serviços à população e garantir os direitos aos cidadãos.

Márcio Pereira de SousaFoto: Daniel Vilhena (AID/Alepa)

“Quando assumimos, o presidente deputado Chicão, pediu que nós implantássemos uma nova metodologia de trabalho, buscando ampliar parcerias com outros órgãos do estado. A partir desses pedidos, fizemos várias tratativas com diversas secretarias de estado, e com essas ações da Alepa Cidadania esperamos atender mais de 5 mil pessoas em cada ação”, destacou.

As atividades itinerantes estavam suspensas, obedecendo aos protocolos contra Covid-19. Para esse retorno, todas as medidas estão sendo tomadas para garantir aos usuários e servidores maior segurança.

(Com informações Alepa)