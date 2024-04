Xinguara: Homem com passagens por tráfico, roubo e homicídio é executado

Na tarde desta quinta-feira (18), mais um homicídio foi registrado na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

O crime aconteceu na rua Dom Joao VI, no Bairro Marajoara II, por volta das 15h30. A vítima foi um homem identificado como, Elias Vidal da Silva, de 27 anos, mais conhecido como “Bililiu”.

A Policia Civil e a Militar foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, para posteriormente liberar a remoção do corpo por uma Agência Funerária da cidade.

Segundo informações colhidas pelos policiais, a vítima esteve no local do crime, saiu e voltou em seguida, onde conversou com o assassino antes de morto.

Após a conversa que provavelmente se encaminhou para uma discussão, o assassino sacou a arma e atirou diversas vezes contra a vítima que morreu no local.

As imagens mostram que criminoso atirava com uma das mãos e com a outra ele filmava a execução.

A Policia Civil de Xinguara já trabalha na investigação para desvendar o assassinato de Elias Vidal, mas tudo indica que o crime tem ligação com o tráfico de drogas, e “Bililiu” pode ter sido morto por acerto de contas.

Elias Vidal da Silva, possuía uma extensa ficha criminal, com diversas passagens por tráfico de drogas, roubos e homicídio. Elias tinha saído do presídio a pouco tempo. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira/Matéria Roserval Ramos)