Voluntários em Tucumã iniciam arrecadação para realização do 7º Leilão Direito de Viver

“Nosso segredo está na forma de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, por amor”. A frase é de Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos (SP), Jales (SP) e do Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho (RO), que resume a essência de uma das maiores referências no tratamento oncológico do país.

7ª edição do Leilão “Direito de Viver”, envolvem as cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte na P A 279. As cidades se preparam para mais uma edição do leilão, que será realizado no próximo dia 19 de outubro, a partir das 11h, no recinto da Tatersal da Tucumã Leilões.

Tucumã e Ourilândia do Norte: A iniciativa mobiliza produtores, comerciantes e voluntários em prol da causa. Bovinos, suínos, aves, animais domésticos, obras de arte e outros itens serão leiloados, e toda a renda será destinada ao Hospital de Amor. Doações e informações nos telefones (94) 9. 9110 – 7187 ( Beto Ferreira) ou com Valdir Martins (94) 9. 9119 – 5911 entre outros voluntários.

Convite especial: a organização do evento reforça o pedido de doações e participação da comunidade. Cada contribuição faz diferença na vida de milhares de pacientes em tratamento oncológico.

O Hospital de Amor leva cuidados de excelência a todo o Brasil por meio de suas unidades fixas e móveis. Hospitais, centros de prevenção e carretas equipadas garantem atendimento humanizado e diagnóstico precoce. Só em 2024, os números impressionam:

• 2.540 municípios atendidos, o que representa 45,6% das cidades brasileiras, de forma totalmente gratuita;

• 9.500 refeições diárias distribuídas gratuitamente aos pacientes;

• Mais de 250 mil quimioterapias realizadas, todas oferecidas pelo SUS;

• 2.033.432 atendimentos entre consultas, procedimentos e exames nas unidades de prevenção, tratamento e reabilitação espalhadas pelo país.

A missão é clara: oferecer atendimento médico humanizado e de excelência para pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Arquivo)