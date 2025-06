Vereador que colocou laxante em água de colega de trabalho renuncia ao cargo na Câmara

O vereador conhecido como Gato da Corrida (União Brasil) estava sendo investigado por colocar laxante na água de seu colega de trabalho, o também vereador Dito Pistola (PL), durante uma sessão na Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, que fica localizada no Sul de Minas Gerais. Após o ocorrido, ele apresentou nesta terça-feira (17) uma carta de renúncia ao seu cargo.

O caso ocorreu quando o vereador Benedito Raimundo Ribeiro, mais conhecido como Dito Pistola, denunciou que a sua água estava “batizada” enquanto participava, no dia 20 de maio, da 15ª Sessão Ordinária na Câmara. O acusado chegou a confessar o crime, por meio de um vídeo divulgado nas mídias sociais, dizendo que só fez isso por conta de “raiva, impulso, perseguições e deboches”.

Carta de Renúncia: No documento que foi lido durante sessão ordinária, Gato criticou a comissão de Ética que estava à frente da investigação do caso, porque ela havia realizado um “verdadeiro show midiático, com absoluto desrespeito ao devido processo legal”. Além disso, o vereador agradeceu aos eleitores que confiaram nele durante o seu mandato e que “a ausência de segurança jurídica na Câmara é o único motivo para sua renúncia”.

Quem é o Gato da Corrida?

O vereador Carlos Roberto Dias, famoso como Gato da Corrida, de 64 anos, ingressou no mundo político quando foi vereador pela primeira vez em 1968. Ao longo de sua carreira, ele ainda concorreu em diversas eleições para a Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí, até ser eleito no ano de 2020 pelo Cidadania.

Antes de entregar sua carta de renúncia, o então vereador participava de algumas comissões permanentes da Câmara, sendo: Finanças, Justiça e Legislação (presidente); Segurança Pública (relator); Defesa dos Direitos da Mulher (relator); Educação, Cultura e Saúde (vogal); Ética e Decoro Parlamentar (vogal) e Esportes (vogal). (A Notícia Portal com informações de Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com/ Foto: Ascom da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí)