HELDER BARBALHO SERÁ CONVOCADO A DEPOR NA CPI DO COVID NO SENADO

Os senadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovaram nesta quarta-feira (26) requerimento para convocar nove governadores, dentre eles o do Pará, Helder Barbalho (MDB). A lista de convocados foi decidida após a primeira reunião secreta entre os membros da comissão, que durou cerca de duas horas. Em seguida, o presidente da comissão Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que foram convocados os governadores de estados onde houve operações da Polícia Federal.

Além do governador paraense, estão na lista de convocação: Wilson Lima (AM), Ibaneis Rocha (DF), Mauro Carlesse (TO), Carlos Moises (SC), Antonio Oliverio Garcia de Almeida (RR), Waldez Góes (AP) e Marcos José Rocha dos Santos (RO). Também foi convocado o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

O requerimento de convocação do governador Helder Barbalho, foi protocolado pelo senador governista Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Na sua justificativa, ele alega que é necessário “esclarecer os detalhes da operação ‘Para Bellum’, realizada pela Polícia Federal para apurar a existência de fraude na compra de respiradores pulmonares pelo Governo do Pará, mediante contrato por dispensa de licitação”. A reportagem solicitou um posicionamento do Governo do Pará sobre a convocação, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

Os senadores governistas, como Eduardo Girão (Podemos-CE) e Marcos Rogério (DEM-RO), tentaram convocar mais governadores, como João Doria (PSDB), de São Paulo. No entanto, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), defendeu uma lista mais enxuta. Na visão do governo, a convocação de muitos governadores resultaria inevitavelmente na prorrogação da CPI, o que não interessa ao Palácio do Planalto.