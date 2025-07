TRT-8 determina nova paralisação da JBS por risco à segurança de trabalhadores

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) restabeleceu, nesta segunda-feira (14), a decisão que determina a paralisação das atividades da unidade da JBS em Marabá, no sudeste do Pará. A medida foi tomada após sucessivos vazamentos de amônia registrados na planta industrial entre 2023 e 2024.

A decisão, relatada pelo desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, reforma liminar anterior que havia suspendido o fechamento da unidade. O tribunal considerou que os documentos apresentados pela empresa eram insuficientes para garantir a segurança dos trabalhadores.

Entre os vazamentos mais graves, destaca-se o ocorrido em 11 de maio deste ano, que liberou cerca de 1 tonelada de amônia na atmosfera, afetando mais de 100 funcionários. O gás é altamente tóxico e representa sérios riscos à saúde.

A JBS havia argumentado que tomou medidas corretivas e que a fábrica operava com autorização dos órgãos competentes, mas o TRT-8, com base no princípio da precaução, decidiu manter a suspensão até que sejam asseguradas condições seguras de trabalho.

A empresa deve cumprir obrigações definidas pela 4ª Vara do Trabalho de Marabá, incluindo a realização de exames nos trabalhadores e a apresentação de estudos técnicos que comprovem a segurança do sistema de refrigeração. O Ministério Público do Trabalho e o sindicato da categoria comemoraram a decisão. A JBS ainda não se manifestou oficialmente. (A Notícia Portal com informações do Correio de Carajás/ Foto: Arquivo)