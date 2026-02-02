Tribunal Regional Eleitoral cassa mandatos de vereadores por fraude à cota de gênero em Indiana

Além disso, Claudinei se manifestou de forma descontente com a decisão. “É inadmissível que percamos o mandato por algo que precisamente não fizemos e nem sequer compactuamos com os atos. Fomos eleitos pelo povo, todos os quatro vereadores estão em dia com a Justiça Eleitoral e a decisão não condiz com o que realmente aconteceu”.

Em nota, Claudinei informou que ainda não foi notificado da perda do mandato e que, a princípio, continuará exercendo a função pública até uma decisão definitiva. Ele afirmou ainda que pretende recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao g1, o representante jurídico dos demais vereadores, o advogado Marcelo Manfrim, informou que serão apresentados recursos nos dois processos, já que ambos foram parcialmente julgados procedentes.