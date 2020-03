Grupo de amigos de Rio Maria se envolve em acidente entre caminhão e carro entre Xinguara e Água Azul do Norte

Foi registrado no início da noite de quarta-feira (11) de março, um acidente de trânsito na Rodovia PA-279, entre caminhão Baú e um carro GOL cor branco, no trecho entre Xinguara e Água Azul do Norte.

De acordo com as primeiras informações, um grupo de amigos de Rio Maria estava voltando da cidade de Ourilândia do Norte onde foram dar entrada no Seguro Desemprego, quando na volta sofreram o acidente.

O acidente aconteceu próximo a localidade conhecida como Curitibano, cerca de 35 km de Xinguara. O impacto foi tão forte que o motor do carro GOL foi parar a metros de distância. Os feridos foram socorridos por uma ambulância do SAMU.

(Luiz Pereira)