Tradicional Cavalgada da Vila São José do Araguaia será realizada no dia 5 de julho

Comitivas e apaixonados por cavalgada podem começar a preparar suas tropas, botas e chapéus. A Comissão Organizadora marcou para o sábado, dia 5 de julho, mais uma edição da tradicional Cavalgada, evento realizado em parceria com a Prefeitura de Xinguara.

A animação ficará por conta dos renomados locutores Clésio Moreira, conhecido como “A Voz de São José do Araguaia”, e Jota Alves, “A Voz da Emoção”. Ambos trarão inovações em suas narrações, com versos e poesias que valorizam a cultura ruralista.

Além do desfile de cavaleiros, a programação contará com atrações musicais. Segundo informações apuradas, a organização já está em fase de contratação de uma banda de forró para animar a festa. Um dos momentos mais aguardados é o tradicional Baile da Rainha, que acontecerá na sexta-feira, 4 de julho.

A comitiva organizadora esteve nessa semana no gabinete do prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, solicitando apoio para a realização do tradicional evento.

Infraestrutura local: O distrito oferece uma boa infraestrutura para receber os participantes do evento. Contando com opções de hospedagem, restaurantes, posto de combustível, unidade de saúde, segurança com a Polícia Militar e cobertura de telefonia celular, São José do Araguaia está preparado para proporcionar conforto e segurança para todos os visitantes. (Roney Braga/ A Notícia Portal)