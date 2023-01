Seleção de Xinguara é a grande Campeã do Campeonato Paraense Intermunicipal de Seleções em Belém.

Neste sábado (14), a Seleção de Xinguara foi a grande campeã da edição 2022, da grande final do Intermunicipal de Seleções em Belém, após vencer por 4×3, em tempo normal, e de forma inédita, o título de Campeão ficou na região Extremo-Sul. E o Vice-Campeão, representando a região Nordeste da Estrada, ficou com a Seleção de Marituba.

O apoio do governo municipal de Xinguara, foi essencial para a conquista do título, desde o início da competição, a prefeitura veio fornecendo todo o aparato. O prefeito Dr. Moacir que vem incentivando e investindo no esporte, esteve presente na capital para prestigiar o time e parabenizou os jogadores em suas redes sociais.

Escreveu em um post: “Gratidão a DEUS que nos permite viver este momento único para nossos atletas e nossa gente que ama futebol. Chegamos lá com Deus no comando. Sempre acreditei em vocês. Deus nos abençoe. Esse é só o começo. Obrigadooooo Xinguara”

No começo do jogo, a Seleção de Marituba, se saiu melhor, nos primeiros minutos já tinha 2×0 de vantagem a frente da Seleção de Xinguara. Mas no futebol, sempre sair vencedor aquele time que é mais competente durante os 90 minutos. E foi o que não faltou para a Seleção de Xinguara, em um jogo de 2 viradas, com 7 gols, defesa de pênalti no último do goleiro Piter do Xinguara, e a competência premiou a Seleção de Xinguara que venceu o jogo por 4 a 3.

A torcida no Estádio Francisco Vasques, viveu uma tarde de grandes emoções, os torcedores das duas seleções se fizeram presente em bom número nas arquibancadas.

Com o Título agora em mãos, a Seleção de Xinguara recebeu da Federação Paraense de Futebol, o certificado de Seleção campeã da competição, o troféu e a sua premiação. (A Notícia Portal com Informações de Federação Paraense de Futebol).