Trabalhadores de jun, jul e ago já podem sacar o FGTS 2025

Os trabalhadores brasileiros nascidos nos meses de junho, julho e agosto já têm a oportunidade de realizar o Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2025. Essa modalidade de saque permite que os beneficiários retirem uma parte do saldo disponível em suas contas do FGTS no mês do seu aniversário, oferecendo uma alternativa financeira importante para muitos. O prazo para efetuar o resgate é de até 90 dias após o início do período de saque, que se inicia no primeiro dia útil do mês de aniversário.

A importância dessa modalidade de saque se destaca especialmente em tempos de incerteza econômica. O Saque-Aniversário foi criado como uma forma de proporcionar aos trabalhadores maior flexibilidade financeira, permitindo que eles acessem parte dos seus recursos durante um período específico do ano. Isso pode ser especialmente útil para aqueles que precisam de um alívio financeiro temporário ou desejam investir em projetos pessoais, como reformas em casa ou pagamento de dívidas.

Como funciona o Saque-Aniversário

O Saque-Aniversário permite que os trabalhadores retirem anualmente uma porcentagem do saldo disponível nas contas do FGTS. Essa porcentagem varia conforme a tabela progressiva estabelecida pela Caixa Econômica Federal. Por exemplo, quanto maior o saldo na conta, maior será a porcentagem que poderá ser retirada. É importante ressaltar que quem optar por essa modalidade não terá direito ao saque total em caso de demissão sem justa causa; nesse caso, o trabalhador receberá apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo.

Calendário de saques para nascidos em Junho, Julho e Agosto

Para facilitar o planejamento dos trabalhadores, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um calendário específico para os saques. Em 2025, as datas são as seguintes:

o Nascidos em junho: podem sacar entre 02/06 e 29/08/2025.

o Nascidos em julho: podem sacar entre 01/07 e 30/09/2025.

o Nascidos em agosto: podem sacar entre 01/08 e 31/10/2025.

Essas datas são fundamentais para que os trabalhadores possam se organizar e garantir que não percam a oportunidade de acessar esses recursos financeiros importantes. (A Notícia Portal com informações DOL Carajás/ Foto; Reprodução)