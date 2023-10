Sindicato Rural de Tucumã e Ourilândia promove leilão com mil animais neste sábado (14); expectativa é de R$ 1,5 milhão em negócios

O Sindicato dos Produtores Rurais de Tucumã e Ourilândia do Norte (SRTO) vai promover um leilão neste sábado (14), no parque de exposições Sebastião Pé de Cobra. Estão previstos pelos menos 1 mil animais — cria, recria e engorda — com o melhor da genética da pecuária do sul do Pará. O evento começa ao meio-dia, com um almoço para os participantes. É o segundo leilão do tatersal da entidade e com expectativa de movimentar R$ 1,5 milhão em negócios.

Os prefeitos de Tucumã, Dr. Celso Lopes (PSDB) e de Ourilândia do Norte, Dr. Júlio César (Avante) devem comparecer ao almoço. O presidente do SRTO, Francival Cassiano, afirma que todo o evento é uma celebração ao agronegócio do sul do Pará. E um agradecimento aos dois gestores e aos pecuaristas e comerciantes da região que fazem o sindicato crescer.

“Quero agradecer a parceria de todos os pecuaristas e aos prefeitos Dr. Júlio e Dr. Celso pelo apoio. E claro, aos comerciantes também que fazem parte dessa rede. Um dos objetivos do leilão, que terá animais da mais alta qualidade, é arrecadar os fundos para concluir outras obras do parque de exposições Sebastião Pé de Cobra, essa estrutura que é dos produtores rurais da nossa região”, diz Francival.

O leilão ainda permite cadastrar lotes e visualizar os lotes já confirmados, além de fazer reservas e dar lances antecipados. O tatersal do SRTO, em Tucumã, tem capacidade para 1,5 mil cabeças de gado. Francival Cassiano diz que espera lotar a capacidade, como ocorreu no leilão de estreia do espaço, durante a Expotuor 2023, que também arrecadou cerca de R$ 1,5 milhão.

Francival adiantou que uma das primeiras ações de 2024 será a inauguração do espaço multisserviços do SRTO, que vai concentrar escritórios da Adepará, Emater, Sedap, Semas e outros órgãos públicos de interesse dos produtores rurais, que não vão mais precisar se deslocar para diferentes lugares para buscar cada serviço.

(A Notícia Portal/ Matéria de Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)