Sespa realiza ação para prevenção e controle da tuberculose entre indígenas Kayapó no sudeste do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) iniciou, no dia 7 de julho, uma força-tarefa para prevenção e controle da tuberculose entre comunidades indígenas da etnia Kayapó, localizadas em Cumaru do Norte, no sudeste do estado. A ação é realizada em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-Kayapó) e a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio dos municípios de Redenção e Marabá.

A iniciativa atende cerca de 1.600 indígenas das aldeias Gorotire, Ladeira e PVS, com foco na identificação de casos sintomáticos, investigação de contatos, realização de exames, e início imediato de tratamento supervisionado nas aldeias.

Os serviços incluem triagem clínica, exames como BAAR, Cultura, Prova Tuberculínica e raio-X. Na segunda etapa, de 14 a 19 de julho, serão iniciadas as terapias, distribuição de medicamentos e ações de educação em saúde.

Além disso, desde junho, a Sespa já vinha adotando medidas emergenciais como envio de equipes técnicas, fornecimento de medicamentos e intensificação da busca ativa de casos na região da Rota Gorotire. (A Notícia Portal com informações Roberto Vila Nova Agência Pará)