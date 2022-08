Senador Jader continua muito atuante na política paraense

o governador Helder Barbalho, como candidato a reeleição, foi muito importante para demonstrar que o senador continua usando sua larga experiência para ajudar Helder e seus aliados a formar uma composição de homens e mulheres influentes do Pará, que, unidos pelos mesmos objetivos, trabalham e lutam para ver o Estado cada vez mais desenvolvido e bom para se morar.

Jader também demonstrou orgulho do filho Helder, pela disposição, esforço e desempenho que vem tendo como governador do Pará, superando todas as expectativas, não as suas, mas dos que duvidavam que Helder seria o grande gestor que é, sendo considerado um dos melhores e mais atuantes governadores atuais do Brasil, e o mais presente de todos. (A Notícia Portal / com informações de Blog Edmar Brito)