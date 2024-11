SELO UNICEF: Redenção será premiada pelo trabalho de proteção à infância e adolescência

Redenção receberá o Selo Unicef, uma premiação que reconhece o comprometimento dos municípios com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Essa é a primeira vez que o município conquista o selo, após participar de cinco edições do programa.

O Selo Unicef é uma metodologia que avalia, a cada quatro anos, os municípios brasileiros em relação à aplicação de políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, com destaque para os setores de saúde, assistência social, segurança e educação. Apenas 622 municípios no Brasil foram premiados nesta edição, entre mais de cinco mil.

O reconhecimento de Redenção reflete o trabalho intersetorial da cidade, que promoveu avanços significativos. Entre as iniciativas premiadas estão a “Semana do Bebê,” instituída por lei pela Câmara Municipal, que realiza um mutirão de ações para gestantes, crianças e adolescentes, e a implementação da “Lei da Escuta Protegida,” que opera na Delegacia da Mulher com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Outra ação de destaque foi o serviço de busca ativa de alunos fora da escola, coordenado pela Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho Tutelar e as Secretarias de Assistência Social e Saúde.

Na área da saúde, Redenção elevou sua cobertura vacinal de 45% para 92%, aproximando-se da média nacional de 95%. Segundo a professora Fernanda Naves, articuladora do Selo Unicef em Redenção, “esses avanços demonstram o compromisso do município com o bem-estar e os direitos das crianças e adolescentes, resultado de um trabalho conjunto entre diferentes setores e órgãos.”

Com a conquista do Selo Unicef, Redenção reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas de proteção à infância e adolescência e se prepara para iniciar um novo ciclo de avaliação com foco em aprimorar e expandir suas ações nos próximos quatro anos.