Segurança escolar e cidadania são pautas de encontro entre PM e vereadores em Ourilândia do Norte

O Comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPRXIII) da Polícia Militar, Cel. Marcus Formigosa, esteve na manhã desta quarta-feira (11) na Câmara de Vereadores de Ourilândia do Norte, onde foi recepcionado pelo presidente da Casa, vereador Márcio Negão. A visita teve como objetivo estreitar os laços entre a Polícia Militar e o Legislativo municipal, além de apresentar a metodologia de trabalho adotada na região.

Durante o encontro, o coronel Formigosa destacou que sua atuação à frente do CPRXIII será pautada por ações de mobilização social e segurança cidadã, com ênfase em estratégias preventivas voltadas principalmente à proteção da comunidade escolar. “O nosso compromisso é fortalecer a presença da Polícia Militar em diálogo com a sociedade, promovendo segurança com base na prevenção. Queremos trabalhar lado a lado com o poder legislativo e a população”, afirmou o comandante.

O presidente da Câmara, vereador Márcio Negão, enalteceu a visita e garantiu que o legislativo municipal está à disposição para colaborar com iniciativas voltadas à segurança pública. “É uma honra receber o comandante Formigosa da Polícia Militar em nossa casa legislativa. O papel dos vereadores é buscar sempre melhorias para a nossa cidade, e a segurança pública é uma das prioridades para garantir o bem-estar da população. A Câmara de Vereadores está à disposição para colaborar com o trabalho da Polícia Militar e construir juntos um ambiente mais seguro e tranquilo para todos”, declarou.

A visita do comandante representa um importante momento de aproximação entre as autoridades locais e as forças de segurança, reforçando o compromisso conjunto com a paz social e a tranquilidade da população de Ourilândia do Norte. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Ascom PMPA)