Nesta terça-feira (26), a PM foi acionada por um homem que informou que seu aparelho celular havia sido roubado de sua residência. Após rastreamento o sinal do aparelho indicou estar ao lado da sua casa, porém ao averiguar o local o aparelho não foi encontrado. Todavia, policiais descobriram a existência de um pé de maconha no quintal.

Um homem que estava na casa foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil juntamente com o pé de maconha. (Otávio Araújo, com edição do An10)