Santana do Araguaia: Ossada humana é encontrada em matagal

O corpo de um homem identificado como Sérgio da Silva Rosa foi encontrado no início da noite de ontem, quinta-feira (21/7), em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O corpo já estava em estado esquelético.

Os restos mortais foram localizados pela polícia após uma denúncia anônima. O corpo estava em um matagal, na área do Loteamento Carajás.

Segundo a 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ª CIPM), por volta das 18h30, uma guarnição foi acionada para dar apoio à Polícia Civil em um local de crime, onde, segundo informações, teria sido encontrado um corpo humano e que a vítima seria Sérgio Rosa. A equipe foi para local, onde, junto coma PC, localizou o corpo dentro do matagal.

A guarnição fez a preservação do local, para que fosse feito o trabalho da Polícia Judiciária e depois a remoção dos restos mortais por uma funerária. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e vai aguardar os exames cadavéricos para saber como a vítima foi morta.

Fonte: Native News Carajás