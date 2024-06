RIO MARIA: Dengue hemorrágica vitima empresária

Na manhã desta quarta-feira (25), a população de Rio Maria ficou entristecida com a notícia do falecimento da empresária Tânia Lima, proprietária da Rio Modas, vítima de dengue hemorrágica.

Ao se sentir mal, ela foi encaminhada e internada no hospital Santa Mônica em Redenção. Passou por procedimentos médicos, mas o quadro clínico se agravou devido comorbidades e após repentina queda de pressão arterial, não resistiu e veio a óbito por volta de uma hora da manhã.

Ela se encontrava em Redenção acompanhando um dos filhos que está internado no Hospital Regional, acometido também de dengue hemorrágica.

Casada com Ademir Neres Mineiro, a empresária era uma personalidade da região com imenso prestígio social e com grande destaque pela sua atuação no meio empresarial. Participava ativamente nos projetos do Hospital do Amor e em movimentos de assistência social do município em que residia.

Muito querida pela sua personalidade de expressão e considerada pilar da família, a empresária deixa três filhos. O corpo será velado na Igreja Casa da Benção, no centro de Rio Maria.