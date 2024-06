Remo cai para o São Bernardo em pleno Baenão e perde a chance de encostar no G8 da Série C

O Clube do Remo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite deste domingo (9), o Leão Azul enfrentou o São Bernardo-SP, no Estádio Evandro Almeida, o Banpará Baenão, em Belém, no duelo válido pela oitava rodada da Terceirona do Brasil. Com várias chances desperdiçadas no primeiro tempo, o time azulino levou o castigo logo no primeiro minuto da etapa final, com o Bernô marcando através de Luiz Filipe. O zagueiro Ligger acabou sendo expulso, aos 16 minutos, deixando o Leão com um jogador a menos.

Com o revés, o Remo é o 13º colocado com sete pontos na tabela de classificação. O Leão volta a campo diante do Ypiranga-RS, no próximo domingo (16), às 16h30, no Estádio Evandro Almeida, o Banpará Baenão, em Belém, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O jogo: Muita chuva no Baenão e queda do Leão!

Com a forte chuva que caiu em Belém, o gramado do Baenão ficou cheio de poças d’água, o que dificultou para os dois times. O Remo teve a chance com Marco Antônio, que após um desviou, ficou de frente para marcar, mas chutou em cima do goleiro Alex Alves. O São Bernardo respondeu com Luiz Filipe, que entrou na área e chutou com perigo para a defesa do goleiro Marcelo Rangel.

O Leão assustou depois de uma cobrança de falta levantada na grande área, Ligger subiu de cabeça e a bola passou raspando o travessão da meta paulistana. O Remo colocou pressão. Jaderson recebeu passe e chutou, a bola desviou e passou muito perto do gol de Alex Alves. Na cobrança de escanteio, a bola ficou no bate e rebate e a zaga do Bernô salvou em cima da linha com Hugo Sanches.

A pressão era grande. Marco Antônio recebeu na entrada da área e finalizou, a bola foi desviada pela zaga e se perdeu pela linha de fundo em mais um escanteio. A torcida do Remo estava inflamada nas arquibancadas. Na cobrança de escanteio, Paulinho Curuá cabeceou e a bola passou perto outra vez. Após uma cobrança de escanteio, Pavani finalizou na trave e perdeu mais uma chance para o Remo.

No último lance do primeiro tempo, após cruzamento da esquerda, Luiz Filipe cabeceou para uma grande defesa do goleiro Marcelo Rangel, que fez uma linda ponte salvando o Leão. No primeiro lance da etapa final, Luiz Filipe recebeu lançamento na direita e soltou a bomba para marcar o primeiro gol do jogo, a um minuto, 1 a 0 para o São Bernardo. O Bernô quase ampliou, depois de um cruzamento da esquerda e Lucas Tocantins cabeceou para a defesa de Marcelo Rangel.

O Remo tentou o empate, depois que João Diogo cruzou da direita e Ytalo desviou com perigo, o goleiro Alex Alves fez a defesa. As coisas pioraram para o Leão quando o zagueiro Ligger puxou o adversário Kayke e recebeu cartão vermelho, aos 16 minutos. No último lance de perigo, Pavani cabeceou para frente e Paulinho Curuá perdeu a oportunidade de empatar. Placar final: Remo 0 x 1 São Bernardo.

