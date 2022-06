Redenção: Secretaria Municipal de Educação apresenta ao Ministério Público projeto visando sanar o déficit de aprendizagem 

Diante dos impactos da pandemia da COVID-19 no ensino, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC) de Redenção segue focada na recuperação da aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino com o tema “É a Educação de Redenção escrevendo uma nova história”. Na manhã de sexta-feira (10), o titular da pasta, Prof. Vanderly Moreira, acompanhado de técnicos do Departamento de Ensino e Equipe Multiprofissional da Semec, reuniu-se com a promotora de Justiça, Rosângela Estumano Hartmann. O encontro aconteceu na sede do Ministério Público Estadual (MPE), e contou também com a presença de integrantes do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Educação.

Na ocasião, foi apresentado à promotora o projeto de Intervenção Pedagógica, que é uma das estratégias desenvolvidas pela equipe pedagógica da Semec, visando sanar o déficit de aprendizagem, sobretudo no que diz respeito à nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas municipais e a consolidação do processo de letramento em relação à leitura, escrita e cálculos matemáticos essenciais.

Na oportunidade o MP, na pessoa da promotora Rosângela Hartmann, acrescentou ao projeto a necessidade de se trabalhar o projeto em Rede com as demais secretarias afins e líderes religiosos com o olhar para a integração da família à escola de forma mais efetiva.

Ao final da reunião, o secretário Prof. Vanderly Moreira destacou que o encontro foi de suma importância e que a SEMEC sempre procurou implementar ações para oferecer a todos os alunos da Rede Municipal um ensino de qualidade.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/Pará