Redenção Receberá Loja da Havan, afirmou Secretário de Desenvolvimento Econômico do Pará

Em reunião realizada no Sindicato Rural de Redenção, foi anunciada uma grande novidade para o município que é a chegada da Loja Havan. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Paulo Bengtson, acompanhado do Prefeito Dr. Rener e do Presidente do Sindicato, Márcio Borges.

Segundo Paulo Bengtson, essa conquista é resultado do trabalho conjunto entre diferentes setores e reforça a importância estratégica de Redenção para o crescimento do estado. A instalação da Havan promete movimentar a economia local, gerando empregos e novas oportunidades de negócios.

A notícia já repercute entre os moradores, que enxergam a chegada da Havan como um passo significativo para o progresso do município. A instalação da loja ainda não tem data definida. (A Notícia Portal)