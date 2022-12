Redenção realiza I Circuito Gastronômico

A Prefeitura de Redenção em parceria com o SEBRAE está realizando o I Circuito Gastronômico com a participação de 16 empresas e a votação para escolher os melhores pratos será até o próximo dia 10 de dezembro. Participe à vontade e dê sua nota e os preços são acessíveis.

Serão R$ 10 mil em premiações e você vai poder eleger qual o melhor prato da gastronomia redencense.

Empresas participantes

Bella Gourmet Bistro, Caipirão, Tóquio Sushi, Hamburgeria Fama, Brasallo Bar e Grill, Burgas Hamburgeria, Empório Mar & Cia, Baruc Pizzas, American Burguer, Jack Delicias Paraense, Omar Shawarmas, Italian Pizzas, Bella Padaria, Rainha da Buchada, Império Pizzaria e Hamburgueria Buldogs.

O I Circuito Gastronômico tem o apoio Governo do Estado, Secretaria de Cultura do Pará, Limeira Clube e Pesca, Atacadão Macre (Inteligente é comprar barato), Cervejaria Tijuca, Supermercado Flambuayan, Arezzo e Melissa Club.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Redenção.