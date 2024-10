REDENÇÃO: Pará e Tocantins se Enfrentam na 5ª Edição do Redenção Fight

No próximo sábado (16), Redenção receberá a quinta edição do Redenção Fight, um evento que promete agitar a cidade. O encontro ocorrerá no Ginásio de Esportes, com início marcado para as 20h. O Redenção Fight reunirá atletas masculinos e femininos, promovendo um importante intercâmbio esportivo entre os estados do Pará e Tocantins, com a participação de atletas de cidades do sul do Pará, da região Araguaia e de Palmas.

Ao todo, serão 12 lutas emocionantes, divididas nas categorias mosca, galo, pena, peso pesado, meio-pesado, leve e palha, prometendo muita adrenalina para os espectadores.

O evento contará com uma grande estrutura, incluindo sonorização profissional e iluminação especial, oferecendo todo o conforto necessário para o público que irá prestigiar essa importante celebração cultural e esportiva.

A organização é do estúdio Jenilton Matos, com o apoio da Federação Paraense de Boxe e da Confederação Brasileira de Boxe, destacando a qualidade do torneio. A Federação Paraense de Boxe, reconhecida pelo seu compromisso com o desenvolvimento do esporte, é uma das principais apoiadoras deste grande espetáculo.

Prepare-se para uma noite de emoção e grandes disputas no Redenção Fight, um evento que celebra o boxe e promove a união entre atletas e fãs do esporte. Não fique de fora desse espetáculo que promete fazer história no cenário esportivo de Redenção!