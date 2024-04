Redenção: Motociclista morre após colidir com caminhão

Domingos Mendes Machado morreu na manhã desta quinta-feira (11), em Redenção, no Sul do Pará, após colidir com um caminhão. O acidente fatal ocorreu na rotatória da avenida Araguaia para a avenida Thompson Filho.

A vítima estava numa motocicleta e as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil. Mas esse não foi o único acidente ocorrido no mesmo local e neste mesmo dia.

Relatos de testemunhas apontam que o senhor Domingos vinha atrás do caminhão na rotatória e acabou colidindo com a traseira do veículo. Ele acabou sendo atropelado e tudo aconteceu rápido demais para o outro motorista perceber.

A Polícia Militar ajudou a prestar socorro e uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar chegou rapidamente. No entanto, o motociclista não resistiu e morreu na hora. Familiares e amigos, no local, lamentavam o ocorrido.

OUTRO ACIDENTE

Minutos depois da chegada de um carro funerário para a remoção do corpo de seu Domingos, na mesma rotatória e nem a 10 metros de distância, outro acidente ocorreu. A motorista, de carro, tentou passar para o outro lado da pista, mas acabou atingida por um caminhão que estava entrando na rotatória. Só foram danos materiais, mas chamou atenção pelo fato de ser numa área bem sinalizada, monitorada, com presença de policiais e agentes de trânsito. E dois acidentes com uma distância ínfima. (A Notícia Portal/Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)