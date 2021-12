Redenção: Governo entrega 20 caminhonetes para melhorar ações da Adepará nas regiões sul e sudeste do estado

O governo do estado entregou 20 caminhonetes modelo S10 para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará). Os veículos foram entregues neste sábado (11), em solenidade realizada na cidade de Redenção, no sul do estado, contando com a presença do governador Helder Barbalho.

Segundo o governador, a ação faz parte da reestruturação da frota da Agência, que ao final terá 105 viaturas novas exclusivamente para atividades de campo, sendo 90 veículos modelo Pickup 4×4 e 15 veículos modelo Duster. “Esse investimento na nova frota de 105 novas caminhonetes é para que a Adepará possa dar condição aos servidores de garantir a sanidade animal e vegetal da nossa produção e a proteção necessária aos nossos produtos paraenses. Na história da Agência nunca houve um investimento desse porte, contribuindo para que o setor agropecuário fique cada vez mais forte e de referência”, destacou Helder Barbalho.

Segundo a Adepará, o investimento na frota facilitará diversas atividades da Agência, entre as quais a contagem de rebanho, a vacinação assistida de trânsito agropecuário, vigilância agropecuária e a inspeção de produtos de origem animal e vegetal. No trabalho diário, as novas viaturas vão auxiliar e reforçar as ações de fiscalização agropecuária nos municípios das regiões sul e sudeste do estado.

Estrutura: Nesta terceira etapa de entrega de veículos receberam caminhonetes os municípios de Marabá, Redenção, Xinguara, Monte Alegre, Paragominas, Novo Progresso, Dom Eliseu, Cachoeira do Arari, Prainha, Jacareacanga, Igarapé-Açu, Oriximiná, Uruará, Tucuruí, São Geraldo do Araguaia, Abaetetuba, Capanema, Tucumã, Juruti e Irituia.

O primeiro lote, com 21 veículos, foi entregue em setembro, em Belém; e o segundo, com 25 caminhonetes, foi entregue no município de Paragominas, em outubro. Segundo o governo, a previsão é que até março de 2022 a renovação da frota esteja completa.

Para a gerente Regional da Adepará em Redenção, Daniella Dias, as novas viaturas proporcionam mais proximidade entre os produtores rurais e a Agência, uma vez que facilitam a presença dos servidores nas propriedades: “Hoje, aqui em nossa regional, temos mais de 8.300 propriedades rurais cadastradas, um rebanho de mais de dois milhões e quinhentas mil cabeças, além de um crescente número de lavouras de soja. Portanto, esses novos veículos estruturam o nosso trabalho de fiscalização e orientação dessas propriedades. Estamos muito satisfeitos com esses investimentos”, frisou a gerente.

O diretor-geral da Adepará, Dr. Jamir Paraguassu Macedo, enfatiza que a Agência também alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que visam garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável. Por esse motivo, as ações periódicas de fiscalização, fixa e móvel, são relevantes para manter a regularização dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. “É uma forma de garantir alimentos de qualidade ao consumidor e fomentar o crescimento agropecuário, incentivando grandes produtores de grãos, carnes, leite, ovos e pescado”, pontua diretor.

Ele observa que melhor estruturação da Agência tem reflexos diretos na sociedade, já que a Adepará mantém compromissos nas áreas meio e fim, fazendo com que a defesa agropecuária não tenha prejuízos na produção agrícola e pecuária, evitando a introdução de pragas e doenças. A meta da Adepará é se tornar referência nacional em defesa agropecuária, garantindo a segurança do consumo de produtos agropecuários, com preservação do meio ambiente e garantindo a competitividade do agronegócio paraense.

“Esses investimentos do governo para a Agência de Defesa refletem diretamente no desenvolvimento da cadeia produtiva, pois uma Agência estruturada proporciona uma defesa agropecuária mais forte, uma agroprodução livre de pragas e preserva a sanidade da nossa produção. E, consequentemente, a melhoria na cadeia produtiva chega à mesa dos consumidores paraenses, de outros brasileiros e estrangeiros. Ademais, como nosso estado tem sua economia baseada no agronegócio, os investimentos fortalecendo o agro, projetam nossos produtos aos mercados nacional e internacional, desenvolvendo nossa economia, já que produtos de qualidade e certificados são cobiçados em todo mundo”, avalia Jamir Macedo.

O Pará ocupa atualmente o 3º lugar no ranking nacional da pecuária, com um rebanho de aproximadamente 22 milhões de cabeças (dados do IBGE, 2017), incluindo o rebanho bubalino, com quase 513 mil cabeças, o maior do País, concentrado principalmente no Arquipélago do Marajó e também conta com a Certificação Internacional de Área Livre da Aftosa com vacinação. O Estado também é líder na produção nacional de açaí, abacaxi, cacau, dendê, mandioca e pimenta-do-reino, além de se destacar na produção de limão, banana e coco, ocupando, respectivamente, o 2º, 3º e 4º lugares no ranking nacional. Outros setores importantes são avicultura, apicultura, florestas plantadas e produção de grãos.

(Com informações Zé Dudu)